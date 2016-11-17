500 دولار ثمن مكالمة السجين السعودي في العراق لذويه

استغل مسؤولو سجن الناصرية المركزي جنوب العاصمة العراقية بغداد حاجة السجناء السعوديين للاتصال بذويهم، وفرضوا عليهم دفع مبالغ مالية وصلت إلى 500 دولار لإجراء مكالمة لدقائق معدودة. وأكد مواطن يقبع أخوه في سجن الناصرية لـ"الرياض" أن أخاه تواصل مع أسرته قبل أشهر بعد أن سُمح لهم من قبل أحد المسؤولين في السجن مقابل أن يدفع السجناء 500 دولار. وأضاف أن السجناء لا يملكون هذا المبلغ فكيف يتم استغلالهم وابتزازهم بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن السجناء ممنوعون في الوقت الحالي من التواصل مع ذويهم ومحرومون من أبسط حقوقهم داخل السجن مع تدهور الحالة الصحية والنفسية لعدد من السجناء. فيما كشفت معلومات "الرياض" أن وفد سفارة المملكة لدى بغداد زار يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2016م السجناء السعوديين البالغ عددهم 46 سجيناً في سجن الناصرية، وذلك قبل تنفيذ حكم الإعدام في اثنين من السجناء، ووقف الوفد على حالتهم الصحية بحضور إدارة السجن. بدوره، قال مصدر عراقي لـ"الرياض": إن من يشرف على سجن الناصرية مليشيات طائفية تتبع لإيران، وسبق أن نقلت وزارة العدل العراقية السجناء من بغداد لسجن الناصرية، وتم تجهيز عدة منصات للإعدام في السجن لتنفيذ حكم الإعدام في السجناء السعوديين والعراقيين المعارضين للحكومة العراقية. وأضاف أن وزارة العدل لا تتعامل بشفافية بل تتعامل في انتزاع الاعترافات بالقوة من السجناء، كما أنه سبق وأن تعرض السجناء السعوديين للتعذيب والضرب، لافتاً إلى أن من يحضر تنفيذ الإعدامات قادة المليشيات الطائفية التابعة لإيران. يذكر أن وزارة العدل العراقية نفذت حكم الإعدام في ثلاثة سجناء سعوديين مؤخراً بينهم اثنان من السجناء في الناصرية عبدالله عزام القحطاني وبدر عوفان الشمري وآخر في بغداد عبدالله سيدات، إضافة إلى وفاة السجين ناصر الدوسري داخل سجن الناصرية بعد الإهمال والتعذيب، والسجين على الحبابي في بغداد والذي نشرت عنه مليشيات مقطع "فيديو" وهو يتعرض للتعذيب بشكل وحشي. كما أن الوزارة تستعد لتنفيذ حكم الإعدام في تسعة سجناء سعوديين يقبعون في سجن الناصرية، إضافة لتردي حالة السجين عبدالرحمن القحطاني في سجن الرصافة في بغداد الذي يعاني من كسر في ظهره ويتم نقله من قبل السجناء لقضاء حاجته، ويبلغ عدد السجناء السعوديين في سجون العراق قرابة 58 سجيناً.