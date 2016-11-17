خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من رئيس النيجر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا أمس، من فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

كما أكد فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية ضد ما يقوم به الحوثيون تجاه المملكة خاصة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه منطقة مكة المكرمة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.