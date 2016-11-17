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شما المزروعي: الشباب محرّك التنمية وبناة المستقبل

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شما المزروعي: الشباب محرّك التنمية وبناة المستقبل شما المزروعي: الشباب محرّك التنمية وبناة المستقبل

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، أهمية دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع باعتبارهم المحرك والدافع الرئيس للتطور والتنمية وبناء المستقبل.

جاء ذلك في كلمتها بمنتدى «مسك العالمي» في دورته الأولى تحت شعار «القادة الشباب معاً»، الذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» في مدينة الرياض في المملكة العربية ، حيث شاركت أصغر وزيرة في العالم بكلمة عنوانها «إعداد جيل من القادة الشباب» وسط حضور كبير ومشاركات دولية من 65 دولة حول العالم، تتقدمها شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في منظمات دولية.

وأكدت معاليها وجود تعاون مستقبلي مع مؤسسة مسك بقيادة الأمير محمد بن سلمان من خلال مبادرة مشتركة سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل.

وركزت معالي شما بنت سهيل المزروعي على أهمية إعداد جيل من القادة الشباب، مؤكدةً أن كل شاب وشابة قادر على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في مجتمعه ودفع عجلة التقدم المستدام في المنطقة. كما أكدت معاليها على الدور الإيجابي الذي يلعبه قادتنا في صقل الجيل القادم قائلةً: «نحن محظوظون بأن القيادة ليست مجرد علم في مناهجنا، ولا كلمة بكتبنا، ولا بطولات في تاريخنا، إنما أصبحت حقيقة تجمّل واقعنا، فأفضل وسيلة لتطوير قياداتنا الشابة تتمثل في عرض نماذج وتجارب ونتائج... فشكراً لقيادة علمتنا معنى القيادة».

وشددت وزيرة الدولة لشؤون الشباب على أهمية تحفيز الشباب على العطاء وتقديم الأفضل لأوطانهم ومجتمعاتهم، حيث قالت معاليها: «أمامنا نحن الشباب الفرصة الأكبر، وعلى عاتقنا المسؤولية الأهم، وهي مستقبل اوطاننا ووضع حلول لتحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم».

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