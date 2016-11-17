النعيمي: المرأة ركن أساسي في تطور الإمارات

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، وتضم أكثر من 70 خريجة حصلن على درجة البكالوريوس، منهن خريجات حصلن على درجة دبلوم من فرع الكلية في جمعية النهضة في دبي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عقب حفل التخرج- بدور المرأة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أنه لا يقل أهمية ومسؤولية عن دور الرجل في بناء ونهضة وتنمية هذا الوطن، وأنها ركن أساسي من أركان التطور، الذي تشهده دولة الإمارات في الميادين كافة، خاصة دورها كونها أماً من خلال تربية وتنشئة أجيال المستقبل وبناة الوطن وقادته.

حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وسالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان لشؤون التعليم والأعمال الخيرية، وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ومجلس أمناء الكلية الجامعية، وأولياء أمور الخريجات، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

ودعا صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الخريجات إلى الاستفادة مما تعلمنه في الكلية، مؤكداً أن الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء يسيرون على نهج الآباء والأجداد ومؤسسي هذا الاتحاد، لتشييد وطن يبنى بالعلم والمعرفة حتى تتواصل مسيرة التنمية، التي يقودها حالياً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

برامج

وقال سموه- خلال لقائه الخريجات- إن هذه الكلية الجامعية تسعى لتقديم برامج ومناهج متطورة تخدم العملية التعليمية للأم والأسرة، يمكنها أن تخرج أمهات على مستوى عال من التعليم والمعرفة وتأهليهن من أجل خدمة وطنهن وأبنائهن ومجتمعهن، داعياً إلى الاستفادة من الكوادر المواطنة وخبراتها. ودعا صاحب السمو حاكم عجمان الخريجات إلى أخذ العبرة من أمهاتنا، وضرورة التعامل مع أسرهن بروح التعاون والتفاهم، مستفيدات مما تلقينه من علوم أسرية للوصول إلى تأسيس أسرة تنعم بالأمان ومبنية على تعاليم ديننا الحنيف والابتعاد عن القضايا التي تفرق بين أفراد الأسرة. وهنأ سموه الخريجات وحثهن على نقل ما تلقينه من علوم أسرية إلى زميلاتهن ودعوتهن للالتحاق بالكلية الجامعية حتى تعم الفائدة والمعرفة بين جميع الفتيات، ليصبحن أمهات لديهن الأسس السليمة في تربية النشء والأجيال.

وأكد الدكتور خليفة الشغالي عميد الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية - عقب حفل التخريج - أن الكلية منارة البحث والمعارف الحضارية للمرأة، وأمهات المستقبل.

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أكد حمد بن هلال الكويتي رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في كلمته خلال الحفل، أن تخريج الدفعة الثانية من الكلية تضمن تخريج أكثر من 70 طالبة في المقر الرئيس وفرع الكلية في جمعية النهضة في دبي، اللائي يجدن إدارة المنزل بكل متطلباته ومسؤولياته.