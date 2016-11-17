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سلطان وحامد بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة حمد بن هويمل

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سلطان وحامد بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة حمد بن هويمل سلطان وحامد بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة حمد بن هويمل

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، مساء أمس، واجب العزاء إلى أحمد سالم بن هويمل العامري وأنجاله سعيد ومحمد وسالم، في وفاة حفيده حمد محمد بن هويمل العامري الذي وافته المنية بحادث غرق في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة زاخر في مدينة العين.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وجمع كبير من المعزين الذين عبروا عن صادق مواساتهم في المصاب الجلل لوالد المتوفى وأهله.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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