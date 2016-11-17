أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد الفجيرة: سجل الدولة حافل بالتعايش

Google+ Print

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً وراسخاً من التعايش والتسامح، وتعد نموذجاً فريداً في خلق جو من الألفة بين 200 جنسية من القاطنين على أراضيها، موفرة لهم القوانين والتشريعات التي تصون حقوقهم ومعتقداتهم، في مناخ يتسم بالعدالة والمحبة.

وقال سموه، في كلمة له بمناسبة يوم التسامح العالمي، أمس، إن قيادتنا الرشيدة تقوم بدور مهم في تصدير التعايش والسلم المجتمعي داخل الدولة وخارجها، من خلال اللبنة الأولى التي وضعها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، رحمهم الله، في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف أبناء الشعب، ويواصل مسيرة التسامح والتعايش السلمي في الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وكل من على أرض الإمارات الطيبة قيادة وحكومة وشعباً.

نموذج عالمي

وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل أول وزارة للتسامح في الوطن العربي والعالم، كان هدفه تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به في منهج التسامح والإخاء الإنساني.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى إن اهتمام دولة الإمارات بقيمة التسامح تحديداً، نابع من اعتبارات عدة، في مقدمها أنها قيمة إنسانية إسلامية نبيلة، تظهر الوجه الحقيقي لديننا الحنيف، وتعلي شأنه، وتعزز صورته الذهنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية