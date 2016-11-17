محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي يزور البلاد لإلقاء سلسلة من المحاضرات التي تنظمها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بالتعاون مع جامعة باريس السوربون أبوظبي.

ورحب سموه بزيارة فيتالي تشوركين، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل دعمها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدين من علاقات صداقة متميزة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، استعراض التعاون الثنائي في العديد من المجالات التي تهم البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعمر سيف غباش، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وألكسندر يفيموف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الروس.