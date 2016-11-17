خليفة يمنح سفيري ليبيا وسنغافورة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور عارف النايض، سفير ليبيا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال مدة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيا وتعزيزها في المجالات كافة.

كما منح صاحب السمو رئيس الدولة أوميج سينغ بهاتيا سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال مدة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة وتعزيزها في المجالات كافة.

وقلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الوسامين للسفيرين خلال استقبالهما، كلاً على حدة، أمس، في مكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي.

وتمنى سموه للسفير الليبي التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا في المجالات كافة، كما تمنى سموه لأوميج بهاتيا التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على دوره في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة الصديقة.

من جانبه، أعرب السفير الليبي عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، والدور البارز الذي يؤديه سموه إقليمياً ودولياً.

كما توجه السفير الليبي بالشكر إلى كل الجهات الحكومية في الدولة على ما لقيه من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.