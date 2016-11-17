بالصور.. الدقهلية تنهى استعدادت موسم الأمطار باختبارات للسيول

الدقهلية ـ محمد حيزة

اختبارات للسيول، وفتح بالوعات للصرف، واستعدادت، وتحذيرات، هكذا استقبلت محافظة الدقهلية فصل الشتاء، تحسبا لهطول أمطار، واستجابة لتنبؤات هيئة الإرصاد الجوية، بوقوع وهطول سيول وأمطار على منطقة الدلتا.

المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أكد إن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة للإستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها الثلاثاء القادم.

كان إمام، قد قال فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن هناك ثلاث مراحل تم أتخاذها فى الإعتبار هى ماقبل حدوث الازمة من أمطار أو سيول، وأثناء الأزمة ومابعد الأزمة، حيث تم عقد ثلاث إجتماعات تمثلت فى التأكد من تسليك كافة البلاعات الموجودة، وعمل ميول على الطرق بحيث يتم تصريف الأمطار مباشرة، وتغطية جميع البلاعات.

وتم التنبيه على وزارة الرى بالتأكد من سلامة ماكينات الرفع، والتأكد من تطهير الترع والمصارف، وتم مخاطبة شركة الكهرباء للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة لعدم حدوث أى كارثة، والتنبية على وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والشباب بالتجهيز لأماكن إيواء مجهزة إذا وقع أى انهيار للمنازل جراء الأمطار.

وأوضح إمام إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بالتأكد من سلامة الإعلانات المثبتة، أعلى الأسطح وأطباق الإرسال "الدش"، والتنبية على مراجعة كافة قرارات الترميم الخاصة بالمنازل.

وأضاف محافظ الدقهلية، وإذا لم يتم تنفيذ من قبل المالك تقوم الإدارة المحلية بالصيانة، وإلزام المالك بدفع المستحقات نتيجة الترميم، والمحافظة قامت بطباعه برشور وإعلانات، يتم توزيعها على المواطنين، توضح إرشادات كيفية التعامل مع الأزمات، وتحديد أرقام هواتف رؤساء الوحدات المحلية وخط ساخن للمحافظة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، قامت الوحدات المحلية، بعمل اختبارات ومحاكاة للسيول والأمطار، بكافة المدن والشوارع الرئيسة لشفط مياه الأمطار والحرص على عدم ركودها وتجمعها فى الشوارع، وحدوث أزمات.

وقامت مراكز شربين وبلقاس وميت سلسيل ودكرنس، وطلخا، ومنية النصر، والجمالية، والمنزلة، بتسليم بالوعات الصرف، وعمل محاكاة لتجمعات مياه الأمطار، لاختبار قدرة بالوعات الصرف على ابتلاع المياه، وشفطها، دوت تجمعها فى الشوارع والمناطق المنخفضة.

هذا وقد أعطى "إمام" تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء، لتفادى حدوث أزمات أثناء سقوط الأمطار، قائلا يجب أن يتم تشكيل لجنة مركزية من المحافظة وعدد من اللجان الفرعية لمتابعة الانضباط بكافة قطاعات المحافظة، وعقدنا أكثر من ١٥ اجتماع بخصوص الاستعدادات لموسم الشتاء، ولن أقبل تقصير أو أعذار وحياة المواطنين هى شغلنا الشاغل مشددا على سرعة اتخاذ كافة إجراءات السلامة تجاه المبانى والمنشآت قائلا " أى اجراء لسلامة المواطن خذه على مسئوليتي".

كما قام المحافظ بتكليف وكلاء وزارات التضامن والتعليم والأوقاف ورؤساء الوحدات المحلية بنشر إرشادات التوعية لمواجهة الأمطار واعلان رقم الخط الساخن لكل مركز، كذلك وجه باجتماع رؤساء الوحدات المحلية مع رؤساء القرى بمحضر رسمى شهريا وتفعيل عمل سجل الحالات الإنسانية بكل وحدة محلية بالتنسيق مع مديريات الخدمات.

وشدد المحافظ على أنه سيكون من العناصر الرئيسية لتقييم الأداء، كذلك وجه المحافظ بأن يتم توزيع السلع الغذائية ضمن برنامج تكافل وكرامة على المنازل لرفع المعاناة عن المستحقين.

كما وجه المحافظ لجميع رؤساء الوحدات بالمرور على كافة مرافق المركز ومتابعة جميع المشروعات والقطاعات مشيرا إلى أن كل رئيس وحدة هو محافظ الحيز الجغرافى التابع له، وقد وجه حديثا للجهاز التنفيذى "احنا مسئولين عن كل شبر فى المحافظة ووظيفتنا تحقيق مطالب المواطنين، وان تحقيق مطالب المواطنين مش هيحصل واحنا قاعدين على مكاتبنا ولازم شغلكوا يكون فى الشارع وسط الناس".

فيما اشتكى العديد من المواطنين، من سكان شارع المديرية القديم من عدم وجود بالوعات صرف مياه الأمطار بالشارع، والذى غرق الموسم الماضى، وأغرق العديد من المحال التجارية، وتكمن الخطورة فى أن معظم المبانى الموجودة بالشارع من الطراز القديم، ومعرضة للإنهيار.

رفع المياه من البالوعات المنسدة