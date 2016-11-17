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"حماية المستهلك" يطالب المواطنين بالاستجابة لمنع شراء السلع أول ديسمبر

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"حماية المستهلك" يطالب المواطنين بالاستجابة لمنع شراء السلع أول ديسمبر "حماية المستهلك" يطالب المواطنين بالاستجابة لمنع شراء السلع أول ديسمبر

>كتبت سماح لبيب

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى مبادرة وقف شراء السلع الأول من ديسمبر المقبل، للمساهمة فى تخفيض الأسعار وإجبار التجار على وضع الأسعار فى معدلاتها الطبيعية بدون اشتعال لها.

 

وأضاف يعقوب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من السلع المخزونة والمعروضة لدى التجار وارتفعت أسعارها دون مبرر، مع موجة تحرير سعر الصرف، ولابد من حفاظ المواطن على حقه فى المطالبة بتخفيض الأسعار خاصة مع ثبات معدلات الدخول للأفراد.

 

وأشار إلى أن الجهاز يفعل الخط الساخن 19588 لاستقبال شكاوى المواطنين عن استغلال رفع أيا من الأسعار.


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