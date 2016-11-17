"أمن القاهرة" يقرر تغيير مأمور ورئيس مباحث الشروق بعد مقتل طفلة وإصابة ضابط

أصدر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة حركة تنقلات محدودة فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتطوير منظومة العمل الأمنى والدفع بالكفاءات الأمنية.

وشملت الحركة تغيير مأمور ورئيس مباحث قسم الشروق حيث تم تعيين العقيد شريف أحمد فؤاد مأمورا، والرائد محمود سيف النصر، رئيسا للمباحث، وذلك بعد مقتل طفلة وإصابة ضابط ومهندس إثر سطو مسلحين عليهم.

ويعكف رجال مباحث القاهرة الجديدة على سرعة التوصل للجناة وتقديمهم للعدالة للقصاص للطفلة المجنى عليها تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

وشهدت مدينة الشروق مؤخرا إطلاق نار على ضابط شرطة ومهندس قتل طفلة الثانى"فريدة".