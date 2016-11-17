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طارق يحيى: العودة لتدريب الشرقية "غير منطقية"

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طارق يحيى: العودة لتدريب الشرقية "غير منطقية" طارق يحيى: العودة لتدريب الشرقية "غير منطقية"

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أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق لنادى الشرقية ، أنه لم يكن موفق خلال فترة تدريبه السابقة للفريق فى الدورى ، مشيراً أنه اختار لاعبى الفريق بعناية ، و بعيداً  عن أى أغراض تسىء لسمعته  كما اتهمه البعض .

وأعرب يحيى خلال تصريحه مع الإعلامى مدحت شلبى على قناة "اون سبورت"، عن رفضه لفكرة الرجوع مرة أخرى لتدريب فريق الشرقية فى المرحلة الحالية ، على اعتبار أنها غير منطقية على حسب رأيه .

وفي نفس الوقت ترك يحيى الباب موارباً لفكرة عودته لتدريب الشرقية مرة أخرى مستقبلاً، فى حالة عدم ارتباطه بتدريب أى فريق .

 

 


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