طارق يحيى: العودة لتدريب الشرقية "غير منطقية"

أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق لنادى الشرقية ، أنه لم يكن موفق خلال فترة تدريبه السابقة للفريق فى الدورى ، مشيراً أنه اختار لاعبى الفريق بعناية ، و بعيداً عن أى أغراض تسىء لسمعته كما اتهمه البعض .

وأعرب يحيى خلال تصريحه مع الإعلامى مدحت شلبى على قناة "اون سبورت"، عن رفضه لفكرة الرجوع مرة أخرى لتدريب فريق الشرقية فى المرحلة الحالية ، على اعتبار أنها غير منطقية على حسب رأيه .

وفي نفس الوقت ترك يحيى الباب موارباً لفكرة عودته لتدريب الشرقية مرة أخرى مستقبلاً، فى حالة عدم ارتباطه بتدريب أى فريق .