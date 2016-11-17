مواعيد مباريات اليوم 17 / 11 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب أحمد مسعود

تستكمل اليوم الخميس، مباريات الأسبوع الثامن للدورى بأربعة لقاءات غاية فى القوة والندية فى الثالثة إلا ربع يستضيف إنبى نظيره المقاولون العرب باستاد بتروسبورت فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرًا لتقارب المستوى الفنى بين اللاعبين.

إنبى يواجه المقاولون على بتروسبورت

يدخل إنبى اللقاء وفى جعبته 10 نقاط فى المركز الـ11 بجدول الترتيب، بينما يحل المقاولون العرب فى المركز الـ12 بنفس الرصيد من النقاط.

يحاول علاء عبد العال المدير الفنى للفريق البترولى استغلال عامل الأرض لتحقيق الثلاث نقاط، وفى المقابل يسعى محمد عودة المدير الفنى للمقاولون العرب إلى استمرار الصحوة والعودة بأى نتيجة إيجابية .

سموحة ووادى دجلة

وفى نفس التوقيت يستضيف سموحة نظيره وادى دجلة باستاد الجيش ببرج العرب فى مواجهة بين الأستاذ والتلميذ، فالفريق السكندرى يقوده فنيًا حلمى طولان صاحب التاريخ الطويل فى مجال التدريب، فى الوقت الذى يقود فيه وادى دجلة أحمد حسام "ميدو" فى المباراة الأولى له بعد رحيل الفرنسى كارتيرون بسبب أزمة الدولار، ويحتل سموحة المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يدخل وادى دجلة اللقاء وفى جعبته 11 نقطة فى المركز التاسع بجدول الترتيب

طلائع الجيش والاتحاد

وفى الخامسة مساء يواجه طلائع الجيش نظيره اامتحاد السكندرى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة دائمًا ما تحفل بالمفاجآت فقد استطاع زعيم الثغر تحقيق الفوز الموسم الماضى على نفس الملعب بهدف نظيف.

ويقود أحمد سامى طلائع الجيش فنيًا بعدما تم تصعيده من منصب المدرب العام إلى المدير الفنى بعد رحيل أحمد العجوز بالرغم من احتلال الطلائع المركز السادس برصيد 13 نقطة ولم يهزم فى أى لقاء حتى الآن، فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط ويحاول مختار مختار المدير الفنى لسيد البلد العودة للإسكندرية بالثلاث نقاط لتعويض الهزيمة المفاجئة التى نالها الفريق الأسبوع الماضى على يد الإنتاج الحربى بهدف نظيف .

ديربى القناة

وتختتم مباريات اليوم فى السابعة والنصف بديربى القناة بين الإسماعيلى والمصرى باستاد برج العرب فى مواجهة متكافئة وصعبة نظرًا لحساسية اللقاءات التى تجمع بين الفريقين منذ القدم.

الدراويش يدخلون اللقاء وفى جعبتهم 11 نقطة فى المركز الثامن ويحاولون إلى استغلال الصحوة الأخيرة التى حققوها بالفوز على إنبى باستاد الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف للفوز والتقدم خطوة فى الجدول، فى المقابل يحتل المصرى السابع برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الخميس قنوات نايل سبورت وأون سبورت .