حارس التعدين: الهزيمة من بتروجت تكرار لسيناريو دجلة

كتب حسام الحاج

أكد أحمد حمدى حارس مرمى النصر للتعدين، أن سبب الخسارة من بتروجت هو قلة التركيز من اللاعبين فى الدقائق الأخيرة من المباراة ، مشيراً إلى أن هذا السيناريو من الهزيمة تكرر فى وقت سابق فى مباراة وادى دجلة.

أضاف حمدى فى تصريحات على قناة أون سبورت:" بذلنا مجهود كبير أهدرنا العديد من الفرص وكان عندنا سوء توفيق" مشيداً بالمجهود الذى يبذله أسامة عرابى مع الفريق والذى نجح فى تحسين الأداء بشكل ملحوظ.

كان النصر للتعدين قد خسر من بتروجت فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب أسوان وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.