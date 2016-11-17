مصرع سورى الجنسية بعد انقلاب مقطورة عليه بطريق الإسماعيلية

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سورى الجنسية مصرعه بعدما انقلبت عليه مقطورة بعد اختلال عجلة القيادة من سائقها بطريق الإسماعيلية الصحراوى، أثناء تواجده بالمكان انتظارًا لاستقلال وسيلة مواصلات، مما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتوقف حركة السيارات المتجهة من القاهرة وفى طريقها إلى الإسماعيلية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة المرور تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان، ليتم سحب الكثافات أعلى الطريق، فيما نقل المتوفى إلى المستشفى.