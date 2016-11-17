47 فيلماً "للكبار فقط": الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي في أرقام

10 أيام كاملة هي عمر الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي المصنف ضمن الفئة الأولى عالمياً بمهرجانات السينما العالمية، وتشهد الدورة الحالية أرقاماً تكشف بعمق أزمة صناعة السينما المصرية والعربية، فالمسابقة الرسمية تضم 16 فيلماً فقط من 10 دول، يتنافسون على جائزة "الهرم الذهبي" الذي تمنحه لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل فيلم ويتسلمها المنتج وليس المخرج الذي يتسلم جائزة أخرى هي "الهرم الفضي" إضافة لجوائز في فئة السيناريو والتمثيل والإسهام الفني.

تأتي أفلام المسابقة الرسمية من مصر وفرنسا وبولندا والمجر وإيطاليا والهند والصين والتشيك واستونيا وجورجيا وكرواتيا والبرتغال والجزائر، وتعرض9 أفلام خارج المسابقة الرسمية.

يشارك في المهرجان 204 أفلام من 61 دولة، وتحل فيه الصين ضيف شرف بالتزامن مع عام الصداقة المصرية الصينية وتشمل الأفلام 47 فيلماً تحمل تصنيف "للكبار فقط"، ولا يجوز عرض أفلام المهرجان خارج العاصمة المصرية القاهرة وفقاً لاشتراطات لائحة المهرجانات الدولية.

تقرر عودة المهرجان إلى قاعات وسط المدينة، بعد سنوات من الاقتصار على دار الأوبرا المصرية، لتتحول خمس شاشات منها "3 في سينما أوديون و2 في سينما كريم" إلى نقاط عرض لأفلام المهرجان، مع الاحتفاظ بدار الأوبرا المصرية مركزاً للمهرجان تستقبل شاشاته الـ6 أفلام المهرجان، وتحتضن قاعاته المختلفة ندوات المهرجان وملتقاه وكافة أنشطته الثقافية، مع مراعاة أن تُعرض جميع الأفلام مرة داخل الأوبرا ومرة في وسط المدينة.

يعرض في إطار برامج المهرجان 20 فيلماً صينياً، من بينها فيلمان كلاسيكيان، وينافس فيلم واحد في المسابقة الرسمية، ويُعرض اثنان في قسم مهرجان المهرجانات ويشمل أغلب الأفلام الحاصلة على جوائز من مهرجانات عالمية.

خارج المسابقة الرسمية يعرض قسم أفلام ومهرجان المهرجانات 35 فيلماً والبانوراما العالمية 43 فيلماً عُرضت في أكبر مهرجانات العالم ونالت جوائز ونجاحاً وشعبية، كما سيتم عرض ثمانية أفلام اختارتها دولها كي تتنافس رسمياً على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، منها ممثل دولة المجر "قتلة على كراسى متحركة"، وسلوفاكيا "إيفا نوفا"، ومرشح دولة نبيال "الدجاجة السوداء" المتوج بجائزة أحسن فيلم في أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي، كما يعرض الفيلم السعودي " بركة يقابل بركة" إخراج محمود صباغ بمسابقة آفاق السينما العربية.

السينما التسجيلية حاضرة أيضاً عبر عرض مجموعة من أحدث إنتاجاتها المصرية والعالمية، يتصدرها الفيلم الأمريكي "جمهورية ناصر- بناء مصر الحديثة" للمخرجة ميشال جولدمان التي تعرض مشاهد ولقطات نادرة حول الزعيم جمال عبد الناصر، ويشارك مخرج الأفلام التسجيلية الأشهر الأمريكي مايكل مور بفيلمه الجديد "أين الغزوة المقبلة؟" الذي قوبل بحفاوة كبيرة عند عرضه في مهرجان برلين.

يحتفل المهرجان بالذكرى الـ400 لرحيل الشاعر والمؤلف المسرحي ويليام شكسبير، بعرض سبعة أفلام مأخوذة عن مؤلفاته، هي "هاملت"، "هنري الخامس"،"عطيل"، "الملك لير"، "ماكبث"، "روميو وجولييت"، و "ضجيج بلا طحن"، كما يتضمن البرنامج عرض أفلام مصرية مقتبسة عن مسرحيات شكسبير مثل "استاكوزا" إخراج ايناس الدغيدي، و" آه من حواء" للمخرج فطين عبد الوهاب، كما يصدر المهرجان كتاباً عن "شكسبير في السينما"، تأليف الناقد السينمائي عصام زكريا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعقد سنوياً في القاهرة منذ تأسس في 16 أغسطس عام 1976 على يد الناقد كمال الملاخ، ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عقد في العالم العربي، وتناوب على رئاسته المخرج كمال الشيخ ثم الكاتب سعد الدين وهبة النجوم حسين فهمي والكاتب شريف الشوباشي وعزت أبو عوف ثم الناقد سمير فريد وأخيراً د.ماجدة واصف التي شغلت سابقاً منصب رئيس قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس، وتبلغ ميزانية الدورة الأخيرة 9 ملايين جنيه فقط، بعد انسحاب أغلب الرعاة لأسباب الأزمة الاقتصادية.

احتل المهرجان المركز الثاني بقائمة أهم المهرجانات السينمائية العالمية عام 1990 بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث، ويعتبر الآن واحداً من أهم أحد عشر مهرجان على مستوى العالم، بقائمة المستوى الأول.