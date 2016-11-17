جوزيف عطية يطرح موضوعاً جديداً ويطلق "روح"

بعد طول إنتظار وترقب طرح النجم اللبناني جوزيف عطية أغنيته الجديدة تحت عنوان "روح" من كلمات إميل فهد وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع عمر صبّاغ.

جوزيف يتناول في "روح" موضوعاً مميّزاً باللهجة البيضاء فيتحدى حبيبته بخطوة جديدة في مسيرته الفنية.

الأغنية تعتبر أولى أغنيات ألبومه المنتظر والمقرر إطلاقه في الأسواق العربية وعبر المواقع الرقمية الكبرى في وقت لاحق وقد حققّت إنتشاراً واسعاً في صفوف محبّيه وتصدّرت قوائم العبارات الأكثر تداولاً إلكترونياً.

تجدر الإشارة أنه من المقرر أن يصوّر جوزيف عطية الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القريبة المقبلة على أن يعرض العمل بعدها مباشرةً عبر الفضائيات العربية كافّة من إنتاج شركة JWM التي أسّسها جوزيف منذ سنة تقريباً بإدارة وإشراف مدير أعماله الأستاذ ريكو ليان.