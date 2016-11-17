أسرار خاصة وراء نجومية ماجد المهندس

يواصل النجم ماجد المهندس كسر حواجز أرقام المتابعة في موقع الفيديو العالمي "اليوتيوب" حين تجاوزت 5 أغنيات "سنجل" طرحها حاجز الـ100 مليون مستمع في سابقة يسجلها للأغنية الخليجية، هذه الأرقام المتزايدة التي يسجلها المهندس ولا يصل إليها نجوم الأغنية الآخرين تدفعنا لتوجيه سؤال لـ"برنس" الأغنية العربية عن سر هذا التألق، حيث تحدث لـ"سيدتي" قائلاً: هذا أولاً توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم محبة الجمهور الذي أكنُّ له التقدير والاحترام، وبلا شك أن الفنان يسعد بأي نجاح يتحقق له سواء كان نجاح أغنية أو ألبوم كامل، وأنا أوجه بدوري 100 مليون شكر لأحباب ماجد المهندس، واعداً جمهوره بمواصلة المزيد من الجهد والعطاء.

ولفت إلى استعداده لحفلته المنتظرة في دبي بتاريخ 17 نوفمبر في دبي بصحبة النجمة الفنانة إليسا، متمنياً أن يستمع الجمهور ويستمتع بليلة فنية كبيرة.

الصحفي الفني في "العربية" محمد جراح علق على نجاح ماجد المهندس قائلاً: هو نجم صنع لنفسه كاريزما خاصة، وعزا أسباب حصده للأرقام إلى جودة اختيار الكلمات وثقافته الموسيقية العالية، وأضاف: هناك فنانون يسقطون في فخ الكلمات المبتذلة والألحان المكررة، إلا أننا نجد أن المهندس يملك ثقافة موسيقية عالية وإحساساً بالمفردة الشاعرية، وهذا الأمر يجعل بينه وبين الآخرين مسافة، فالمهندس يهتم بالأغنية في جميع مراحلها منذ أن تكون فكرة إلى أن تصل للمستمع.

وعن ابتعاده بالمنافسة عن الفنانين الخليجيين قال: شعبية ماجد المهندس ليست محصورة في الخليج كون ماجد تجاوز ذلك منذ فترة طويلة، واستطاع أن يمد نجوميته من الخليج إلى المحيط والعرب في المهجر، ولغة الأرقام هي من تتحدث عن ذلك، مبيناً أن كثرة طرح المهندس لأغاني "السنجل" لم تنعكس سلباً عليه كالفنانين الآخرين، وأعطى طابعاً جديداً للأغنية العربية، كما أنه يستحق المكانة التي وصل إليها.