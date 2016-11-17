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مروان خوري يفتتح المنافسة الرمضانية بغناء شارة "مذكرات عشيقة سابقة"

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الأربعاء 16-11-2016 22:55

نشر الفنان مروان خوري عبر حسابه الرسمي على موقع "فايسبوك" صورة من كواليس التحضير لشارة مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" وهو من تأليف نور شيشكلي، وإخراج هشام شربتجي، وإنتاج شركة "مارس ميديا برودكشن" وبطولة كاريس بشار وباسم ياخور ونيكول سابا وغيرهم.
وبذلك يفتتح مروان خوري، سباق غناء التيترات الرمضانية، التي تحولت إلى هدف فني في مسيرة أي نجم عربي، يسعى لأن يحجز له مكاناً في الموسم الرمضاني، ولو غناءً، خصوصاً وأن بعض التيترات استطاعت أن تحقق رصيداً كبيراً من النجاح للنجوم، يعجزون عن تحقيقه من خلال إصداراتهم الغنائية الخاصة.
يشار إلى أن الفنان مروان خوري، أحيا حفلاً ناجحاً قبل عدة أيام في "دار الأوبرا المصرية" وقام بتوجيه تحية للفنان الراحل ملحم بركات، من خلال تقديم أغنية "على بابي واقف قمرين".
من ناحية أخرى أكدت الكاتبة نور الشيشكلي أن مروان خوري تدخل في الصلح بينها وبين الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، على خلفية اتهام الثانية للأولى بسرقة نص "يليق بك "الأسود" في مسلسل شيشكلي "مدرسة الحب".

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سيدتي