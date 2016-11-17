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رنا سماحة تغادر المستشفى بعد وعكة صحية "خطيرة"

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الأربعاء 16-11-2016 23:01

بعد ساعات من القلق وتشخيص حالتها أولاً بالإصابة بفيروس نادر بالمعدة، غادرت نجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة المستشفى بتشخيص طبي مغاير أعلنته بنفسها برسالة لطمأنة جمهورها، قالت فيها إنها أصيبت بالتهاب حاد بالشعب الهوائية وستلتزم الهدوء التام لمدة يومين.

قالت حسب البيان الصادر عن مكتبها الإعلامي: ( واذا مرضت فهو يشفين ) الحمد والشكر لله ، رنا بخير اجرت بعض الفحوصات الطبية شٌخصت علي انها التهاب حاد بالشعب الهوائية وغادرت المستشفي ونصحها الأطباء بالراحة التامة لمدة يومين ، نشكركم علي دعواتكم وامنياتكم الطيبة لها بالشفاء".

يذكر أن رنا سماحة كانت تستعد لتصوير أحدث أعمالها " النص الثاني" ، والذي يشاركها فى بطولته مصطفى أبو سريع ، وإنتاج ممدوح شاهين ، وتدور أحداثه فى إطار 60 حلقة.

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سيدتي