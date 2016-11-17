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للمرة الأولى..أديل ستقابل جمهورها في استراليا

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الأربعاء 16-11-2016 23:34

يبدو أن النجمة العالمية أديل Adele تسعى قبل أن تتفرغ لعائلتها لإرضاء جمهورها في كل مكان.

فقد أعلنت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً أن جولتها الغنائية المقبلة ستكون في أستراليا لأول مرة في تاريخها المهني.

ومن المتوقع أن تنطلق الجولة من مدينة "برث" في شهر شباط/فبراير المقبل، ثم في مدينة بريزبن، سيدني، أديلايد، وميلبورن.

وتوجهت أديل برسالة لجمهورها الأسترالي قالت فيها : "كنت أتساءل إذا كنتم تريدون أن تقابلوني، نعم أنا قادمة إليكم".

وقد أحدث ذلك ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الجمهور الأسترالي تفاعلاً كبيراً مع الخبر، ورحبوا بأديل بشدة.

 

 

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