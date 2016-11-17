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الأهلى يوضح حقيقة مقايضة أنتوى بـ"كاسونجو" مع الاتحاد السكندرى

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الأهلى يوضح حقيقة مقايضة أنتوى بـ"كاسونجو" مع الاتحاد السكندرى الأهلى يوضح حقيقة مقايضة أنتوى بـ"كاسونجو" مع الاتحاد السكندرى

>كتب أحمد طارق

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، حقيقة رغبة الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بقيادة حسام البدرى، إجراء مقايضة مع الاتحاد السكندرى، بمنحهم الغانى جون أنتوى، والحصول على خدمات الكونغولى كابونجو كاسونجو، فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "On sport": "لم تحدث مفاوضات رسمية مع مسئولى زعيم الثغر، وفى حالة الرغبة فى إجراء تلك المقايضة سيتم التفاوض مباشرة مع مسئولى الاتحاد، خاصة وأن هناك علاقة طيبة بين الناديين، تسمح بمثل تلك المفاوضات".


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