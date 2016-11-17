وزير النقل يشكل لجنة وزارية لمراجعة خسائر شركة "القاهرة للعبّارات"

كتب رضا حبيشى

أصدر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل قرار وزارى بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للوزارة أحمد عبد الرحيم لمراجعة مستحقات الوزارة لدى شركة القاهرة للعبّارات والنقل البحرى عن إدارتها العبّارتين "القاهرة" و"الرياض" منذ إنشاءها عام 2009، على أن ترفع إليه تقرير بما توصلت إليه من نتائج.

وكلف وزير النقل اللجنة الوزارية بمراجعة مستحقات الوزارة لدى الشركة منذ إنشاءها والمقدرة بمبلغ 12 مليون جنيه مقابل تأجيرها للعبّارتين وغرامات متأخرات تسديد هذه المستحقات، فضلا عن مراجعة خسائر الشركة المملوكة لهيئات الموانئ، على أن تحسم اللجنة الخلاف حول مصاريف تأسيس الشركة وتجهيز العبّارتين للتشغيل فى أعقاب تسلم مصر لهما كهدية من السعودية.

على جانب آخر أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيقات تحت إشراف المكتب الفنى مباشرة حول خسائر الشركة وتراكم مستحقات الوزارة عن تأجيرها العبارتين، وتولى المستشار سعد خليل رئيس النيابة الإدارية بالمكتب الفنى التحقيقات استعدادا لاستدعاء المسئولين بالوزارة والشركة، وتوجه رئيس الشركة اللواء حسين الهرميل للنيابة الإدارية للإدلاء بأقواله فى التحقيقات.