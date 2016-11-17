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تأجيل"مذبحة كرداسه"لـ 8 ديسمبر بعد 10 ساعات من سماع الشهود

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تأجيل"مذبحة كرداسه"لـ 8 ديسمبر بعد 10 ساعات من سماع الشهود تأجيل"مذبحة كرداسه"لـ 8 ديسمبر بعد 10 ساعات من سماع الشهود

>كتب محمد عبد الرازق

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة منذ قليل، إعادة محاكمة 156 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" إلى 8 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود .

وكانت هيئة المحكمة، أمرت بمنع ممثلى وسائل الإعلام من حضور جلسة اليوم، والتى تخصصها لسماع أقوال الشهود، واستمرت الجلسة من الثانية ظهرا و استغرقت قرابة١٠ساعات.

ويواجه المتهمون تهم الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة

 


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