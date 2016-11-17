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حظك اليوم برج القوس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. اليوم عظيم على المستوى العملى حاول استغلال الفرصة

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حظك اليوم برج القوس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. اليوم عظيم على المستوى العملى حاول استغلال الفرصة حظك اليوم برج القوس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. اليوم عظيم على المستوى العملى حاول استغلال الفرصة

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهن والعاطفى والعملى، يتميز أبناء برج القوس بالحيوية و النشاط، وحب الاستطلاع، يحب الحياة و دائم التفائل و المرح.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

إنه يوم عظيم بالنسبة لك على المستوى العملى، لقد كانت تنتظر هذه الفرصة لتقديم الأفكار والمفاهيم الخاصة بك لمديرك، لكن البراءة والصدق يمكن أن يساء فهمه على السخرية والعدوان، لان هؤلاء الأشخاص ليسوا على دراية كثيرا لك، لذا كن حذرا جدا والأمور متأكد من الحصول على تضخيمها إلى حد كبير.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

قد تصادف بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك واتجاه العلاقة بشكل أفضل، قد تم ترسل إشارات مربكة ومتناقضة فى الأيام القليلة الماضية بينكم، لكن اليوم سوف تبدأ فى فهم أهمية هذا السلوك، وهذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل علاقاتك.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 سوف تنغمس فى تقنيات الاسترخاء المختلفة سواء كان ذلك تدليك، السباحة أو تدليل النفس، اليوجا هو أيضا خيارا جيدا، النصف الثانى من اليوم قد تعانى من بعض آلام فى المعدة لكن لا تقلق سرعان ما ستزول.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم سوف تكون قادر على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أداء واجب أو إرجاع صالح، هذا يمكن أن يكون الصعيد العقلى أو المالى، هذا لا يعنى أن جميع الالتزامات الخاصة بك وسوف يتم تسويتها اليوم، ولكنك لن تشعر بالارتياح أنك فى نهاية المطاف تفعل شيئا لتسوية فعلا ديونك، وهذا يثبت أن تكون مجزية للغاية بالنسبة لك.


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مصر 365

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