برج الحمل حظك اليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. مشاكلك الخاصة تؤثر على عملك

قلب هادئ وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

مشاكل الخاصة تؤثر على عملك وطريقة أدائك ، وتضعك فى مواقف محرجة مع زملائك فى العمل ومديرينك ، حاول الفصل بين الأمور الخاصة والعمل ، حتى لا تخسر وظيفتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

تفكر فى إعادة النظر فى علاقتك العاطفية الحالية ، فطريقة معاملة شريكك لك لا ترضيك ، وأمور كثيرة لا تجدها بجانبه ، عليك إعادة التفكير جيداً قبل اتخاذ القرار.

على الصعيد الصحى..

تعانى من ألام فى الظهر، وتحتاج لاستشارة طبيب ، فالكريمات المسكنة غير كافية ويجب تشخيص الحالة بدقة حتى لا يتفاقم الأمر، لا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك وتوجه للطبيب فى أسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

تتعرض لمشكلات عائلية مفاجئة تؤثر عليك وعلى عملك وقدرتك على التركيز ، حاول حل المشكلة بهدوء وعقلانية ولا تتسرع فى الحكم على الأمور.