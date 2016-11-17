حظك اليوم برج الميزان 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. أوضاعك المالية مستقرة كما هو مخطط لها

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهن والعاطفى والعملى، يشتهر أصحاب برج الميزان بالتوازن و الاعتدال فى حياتهم، حيث يبحثون دائم عن ارضاء جميع الاطراف دون أى خسائر لأحد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

كن حذراً فى التعامل مع المعلومات الهامة التى ستصلك عن عملك، قد تكون رسالة مهمة لتساعدك على تحقيق هدفك، أوضاعك المالية ستبقى مستقرة كما هو مخطط لها لفترة طويلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

الوقت مناسب للقاء الشريك، على الرغم من أن الأمور قد تستغرق وقتاً طويلا للعمل على ذلك بسبب عدم نضج معين بينكم، لذا لابد من تشكيل رابطة أقوى مع شريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

الوقت مناسب لأتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد، سوف تكون قادراً على اتخاذ خطوة إيجابية لتفقد الشحوم الزائدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

الوقت مناسب لتحويل أنتباهك إلى وسائل الراحة المادية، حاول الاستمتاع بالحياة الاجتماعية الخاصة بك، و التقارب من أصدقائك القدامى أو أفراد الأسرة الذين لم تكن على اتصال بهم لفترات طويلة.