حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تضع خطة جديدة لتنفيذ مهامك

يعد برج الحوت من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، إلا أنه رومانسى ونقدم لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

تحقق مكاسب مالية كبيرة فى عملك اليوم ، بعد المجهود الذى بذلته خلال الفترة الماضية ، ولكن لا تجعل ذلك يدفعك للكسل عن أداء مهامك ، بل اجعله حافز يشجعك على تقديم المزيد من الإنتاج.

الحوت على الصعيد العاطفى :

حالتك النفسية غير مستقرة وتجعلك منعزل عن الجميع حتى عن شريك حياتك ، حاول الخروج سريعاً من هذه الحالة حتى لا تصاب بالاكتئاب، ومن الأفضل أن تلتقى الحبيب فى لقاء رومانسى يخفف عليك همومك.

الحوت على الصعيد الصحى :

حان الوقت للعودة لتدريبات اللياقة البدنية كما كنت تفعل سابقاً ، فقد زاد وزنك خلال الفترة القليلة الماضية ، وعليك التخلص من الوزن الزائد فى أسرع وقت وبطريقة صحية.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تضع اليوم خطة جديدة تساعدك على تنفيذ الكثير من المهام بسهولة سواء على المستوى المهنى أو الشخصى ، الأهم من ذلك هو الإلتزام بهذه الخطة لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن من تحقيق أهدافك.