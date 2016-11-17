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​حظك اليوم برج السرطان 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه ارتباكا على الجبهة المهنية

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​حظك اليوم برج السرطان 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه ارتباكا على الجبهة المهنية ​حظك اليوم برج السرطان 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه ارتباكا على الجبهة المهنية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

من المتوقع أن يحدث نوع من الارتباك فى الجبهة المهنية اليوم، ومن المتوقع أن يكون آدائك جيدًا بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته، وفى نفس الوقت قد تحصل على عرض للانضمام للأعمال الجديرة بالثقة وتمنحك مكافآت أكبر، ومن المرجح أن يتسبب هذا فى حالة من التردد لك.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تشعر بالحاجة إلى التأكيد على هويتك وشخصيتك فى حدود العلاقات العاطفية، وستدرك متأخرًا أن الحدود الصحية هى فى الواقع علامة على وجود علاقة صحية ومزدهرة، وللمرة الأولى ستشعر بأنك واثق فى نفسك بما فيه الكفاية لوضع الحدود وستكون واضحًا جدًا حول ما لا تريد فى علاقتك.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

نهاية اليوم قد تكون صعبة بعض الشيء بالنسبة لك، ولكن مع بعض التمارين الروحية مثل اليوجا والتأمل يمكنك التغلب على كل العقبات التى تحول دون إصابتك بحالة صحية سيئة وإن واجهت بعض المشكلات احرص على أن تسرع لأقرب أخصائي.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

الحياة تضعك أمام اختيارين وحيدين وهما مؤلمين بالقدر نفسه، وكل ما تملكه الآن هو المفاضلة بين الخسارة التى يمكنك تحملها المترتبة على أى من الخيارين، فحاول أن تستمع إلى قلبك وسيساعدك فى العثور على طريقة للخروج.


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مصر 365

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