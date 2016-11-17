أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء 17/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء 17/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء حظك اليوم برج العذراء 17/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء

>

من الأبراج الترابية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والرقى فى التعامل مع الآخر كما يحمل أبنائه طابع الرقة فى تعاملاتهم اليومية بشكل كبير، وإليكم توقعات برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

 

برج العذراء على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، فالفترة السابقة التى كنت تعانى منها الاحباط سوف تنتهى قريباً، كما سوف تنطلق مع الأهل والاصدقاء، فتفعل ذلك لمدة يوم أو نحو ذلك كحد أقصى.

 

العذراء على الصعيد العاطفى :

من المتوقع ان تخفف قليلاً من الضغط فاغتنم هذه الفرصة للراحلة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك الحياة، فسوف ترسم الراحة من الأمور المألوفة فتتمتع بأمسية هادئة فى المنزل مع شريك الحياة بدلاً من الخروج.

 

العذراء على الصعيد الصحى:

استعد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك فقد تنشأ بعض الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة فيمكنك الاستفادة من الطاقة الإيجابية وهذا هو أفضل وقت للحصول على مشروع بعيداً عن الأرض.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن قد تصادف شخص يأتى لانقاذ روحك من ذلك، ولا تبخل على تقديم النصيحة لغيرك كما لو كنت فى موضعه كما انك من الممكن ان تزور الأماكن المقدسة اليوم، ولكن النصف الثانى من اليوم يمر بسلاسة فيمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى