حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 17/11\2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. خبر سعيد لبرج الجدى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يكون اليوم مناسب جدا لأبناء برج الجدى لاتخاذ القرارات، وكذلك هناك أخبار سارة فى طريقها إليهم.

حظك اليوم برج الميزان 17

/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. أوضاعك المالية مستقرة كما هو مخطط لها

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهن والعاطفى والعملى، يشتهر أصحاب برج الميزان بالتوازن و الاعتدال فى حياتهم، حيث يبحثون دائم عن ارضاء جميع الاطراف دون أى خسائر لأحد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

كن حذراً فى التعامل مع المعلومات الهامة التى ستصلك عن عملك، قد تكون رسالة مهمة لتساعدك على تحقيق هدفك، أوضاعك المالية ستبقى مستقرة كما هو مخطط لها لفترة طويلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

الوقت مناسب للقاء الشريك، على الرغم من أن الأمور قد تستغرق وقتاً طويلا للعمل على ذلك بسبب عدم نضج معين بينكم، لذا لابد من تشكيل رابطة أقوى مع شريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

الوقت مناسب لأتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد، سوف تكون قادراً على اتخاذ خطوة إيجابية لتفقد الشحوم الزائدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

الوقت مناسب لتحويل أنتباهك إلى وسائل الراحة المادية، حاول الاستمتاع بالحياة الاجتماعية الخاصة بك، و التقارب من أصدقائك القدامى أو أفراد الأسرة الذين لم تكن على اتصال بهم لفترات طويلة.

حظك اليوم برج القوس 17

/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. اليوم عظيم على المستوى العملى حاول استغلال الفرصة

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهن والعاطفى والعملى، يتميز أبناء برج القوس بالحيوية و النشاط، وحب الاستطلاع، يحب الحياة و دائم التفائل و المرح.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

إنه يوم عظيم بالنسبة لك على المستوى العملى، لقد كانت تنتظر هذه الفرصة لتقديم الأفكار والمفاهيم الخاصة بك لمديرك، لكن البراءة والصدق يمكن أن يساء فهمه على السخرية والعدوان، لان هؤلاء الأشخاص ليسوا على دراية كثيرا لك، لذا كن حذرا جدا والأمور متأكد من الحصول على تضخيمها إلى حد كبير.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

قد تصادف بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك واتجاه العلاقة بشكل أفضل، قد تم ترسل إشارات مربكة ومتناقضة فى الأيام القليلة الماضية بينكم، لكن اليوم سوف تبدأ فى فهم أهمية هذا السلوك، وهذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل علاقاتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

سوف تنغمس فى تقنيات الاسترخاء المختلفة سواء كان ذلك تدليك، السباحة أو تدليل النفس، اليوجا هو أيضا خيارا جيدا، النصف الثانى من اليوم قد تعانى من بعض آلام فى المعدة لكن لا تقلق سرعان ما ستزول.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم سوف تكون قادر على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أداء واجب أو إرجاع صالح، هذا يمكن أن يكون الصعيد العقلى أو المالى، هذا لا يعنى أن جميع الالتزامات الخاصة بك وسوف يتم تسويتها اليوم، ولكنك لن تشعر بالارتياح أنك فى نهاية المطاف تفعل شيئا لتسوية فعلا ديونك، وهذا يثبت أن تكون مجزية للغاية بالنسبة لك.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. مشاكلك الخاصة تؤثر على عملك

قلب هادئ وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

مشاكل الخاصة تؤثر على عملك وطريقة أدائك ، وتضعك فى مواقف محرجة مع زملائك فى العمل ومديرينك ، حاول الفصل بين الأمور الخاصة والعمل ، حتى لا تخسر وظيفتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

تفكر فى إعادة النظر فى علاقتك العاطفية الحالية ، فطريقة معاملة شريكك لك لا ترضيك ، وأمور كثيرة لا تجدها بجانبه ، عليك إعادة التفكير جيداً قبل اتخاذ القرار.

على الصعيد الصحى..

تعانى من ألام فى الظهر، وتحتاج لاستشارة طبيب ، فالكريمات المسكنة غير كافية ويجب تشخيص الحالة بدقة حتى لا يتفاقم الأمر ، لا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك وتوجه للطبيب فى أسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

تتعرض لمشكلات عائلية مفاجئة تؤثر عليك وعلى عملك وقدرتك على التركيز ، حاول حل المشكلة بهدوء وعقلانية ولا تتسرع فى الحكم على الأمور.

حظك اليوم برج الثور الخميس 17-11-2016.. علماء الفلك يؤكدون أنه عليك أن تعطى لنفسك المزيد من الاهتمام.. الثور الحياة المهنية فى طريقها الصحيح بفضل حماسك

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 17 نوفمبر فى الاصعدة المختلفة ، فالصعيد المهنى يسير فى الطريق الصحيح بفضل حماسك الشديد لانجاز المهام المختلفة، والشق العاطفى شهد الكثير من التغيرات خلال هذه الفترة.

برج الثور على الصعيد المهني:

حماسك الشديد فى هذه الفترة يجعلك تنجز الكثير من المهام حتى اذا كانت صعبة ومعقدة الا انك تنفذها على أكمل وجه ، لمواليد برج الثور الحياة المهنية فى طريقها الصحيح .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تشهد تغير واضح خلال هذه الفترة ، إلا ان بفضل شخصيتك الجذابة و طريقة تعامل مع الشريك بشكل مميز فأنت فقادر على استعادة الاستقرار الذى كان يسيطر على العلاقة الفترة الماضية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور حالتك الصحية تزداد سوء ، فأنت شخص مهمل لا تفكر فى شئونك الصحية ، عليك انت تتناول الاطعمة المتوازنة و التى تحتوى على فيتامينات .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم عليك ان تركز فى تنفيذ بعض الامور الشخصية التى أجلتها لفترة طويلة ، اعطى لنفسك المزيد من الاهتمام و خاصة هذه الفترة .

حظك اليوم برج العقرب الخميس 17-11-2016.. علماء الفلك يؤكدون أن العمل يأخذ مساحة كبيرة من تفكيرك ومكافأة فى الطريق إليك

نقدم لمواليد برج العقرب توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 17 نوفمبر فى الاصعدة المختلفة، منها الصعيد المهنى الذى يأخذ من تفكيرك مساحة كبيرة وهناك مكافأة فى الطريق اليك ، والصعيد الصحى يتطلب منك ممارسة الرياضة بانتظام.

برج العقرب على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب تفكيرك المستمر فى الصعيد المهنى يجعلك متوترا ومضطربا لحد كبير ، عليك ان تترك شئون العمل لوقتها حتى لا يؤثر ذلك عليك و على حياتك العائلية و مع الشريك .

من جهة اخرى عليك بالانتظار فهناك مكافأة كبرى فى الطريق اليك ستضيف لحياتك المهنية.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج عليك ان تعطى اهتمام أكبر لحياتك العاطفية وخاصة بهذه الفترة ، فبسلبيتك تزداد الأمور تعقيدا وخاصة ان الشريك يسعى لأرضاك بشتى الطرق .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب حالتك الصحية تحتاج ان تمارس الرياضة بانتظام و ذلك لكى تفقد الوزن الزائد الذى اكتسبته الفترة الماضية ، تخلى عن كسلك وابدأ .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم انت قادرة على اتخاذ خطوة كنت تفكر بها منذ فترة طويلة و هى ستضيف لك الكثير فترددك المستمر كان السبب الرئيسى فى كل هذا التأخر .

وهذه الفترة من المؤكد انك ستسمع عدد من الاخبار السارة التى ستجعلك اكثر تفاؤلا وابتهاجا.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى انتبه للمعلومات المهمة

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يتمتع بثقة كبيرة فى النفس لكن يعيبه احتمالية تحولها إلى شكل من اشكال الغرور والشعور بأن الكون كله يدور حوله وهو ما يؤذيه على الصعيد المهنى كثيرًا.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

بمجرد أن تنهمك فى مشروع جديد لن تجد وقتًا لأى شيء آخر، لذلك كن حذرًا من ألا تغفل أى معلومة هامة تقع فى طريقك فمن الممكن أن تكون هناك رسالة مهمة تساعدك على تحقيق موضع أعلى. أما أمورك المالية فستبقى مستقرة كما خططت لها من فترة طويلة.

على الصعيد العاطفي:

اللقاءات العاطفية ممكنة جدًا اليوم على الرغم من أن الأمور قد تستغرق وقتًا طويلاً للعمل عليها بسبب عدم النضج سواء بالنسبة لك أو بالنسبة لشريك حياتك، ولأنك لا تشعر بالامان بسبب تهديد من شريك فى الماضي، ولكن لا تجعل مثل هذه الأشياء تسبب مشكلة وسوء فهم بينك وبين الشريك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لإنقاص الوزن الزائد الذى كنت تشعر بالقلق بشأنه من فترة ليست بالقصيرة، واليوم ستكون قادرًا على اتخاذ خطوة إيجابية لفقد الوزن وتشعر بالثقة وقوة الإرادة وستكون قادرا على رؤية النتائج فى غضون وقت قصير للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

هذا هو الوقت المناسب لتحويل انتباهك إلى وسائل الراحة المادية والاستمتاع بالحياة الاجتماعية الخاصة بك الآن والحصول على اتصال مع أصدقاء قدامى أو أحد أفراد أسرتك الذين لم تسمع منهم أخبارًا لفترة طويلة.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 17/11

/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تضع خطة جديدة لتنفيذ مهامك

يعد برج الحوت من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، إلا أنه رومانسى ونقدم لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

تحقق مكاسب مالية كبيرة فى عملك اليوم ، بعد المجهود الذى بذلته خلال الفترة الماضية ، ولكن لا تجعل ذلك يدفعك للكسل عن أداء مهامك ، بل اجعله حافز يشجعك على تقديم المزيد من الإنتاج.

الحوت على الصعيد العاطفى :

حالتك النفسية غير مستقرة وتجعلك منعزل عن الجميع حتى عن شريك حياتك ، حاول الخروج سريعاً من هذه الحالة حتى لا تصاب بالإكتئاب ، ومن الأفضل أن تلتقى الحبيب فى لقاء رومانسى يخفف عليك همومك.

الحوت على الصعيد الصحى :

حان الوقت للعودة لتدريبات اللياقة البدنية كما كنت تفعل سابقاً ، فقد زاد وزنك خلال الفترة القليلة الماضية ، وعليك التخلص من الوزن الزائد فى أسرع وقت وبطريقة صحية.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تضع اليوم خطة جديدة تساعدك على تنفيذ الكثير من المهام بسهولة سواء على المستوى المهنى أو الشخصى ، الأهم من ذلك هو الإلتزام بهذه الخطة لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن من تحقيق أهدافك.

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حظك اليوم برج السرطان 17/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه ارتباكا على الجبهة المهنية

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

من المتوقع أن يحدث نوع من الارتباك فى الجبهة المهنية اليوم، ومن المتوقع أن يكون آدائك جيدًا بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته، وفى نفس الوقت قد تحصل على عرض للانضمام للأعمال الجديرة بالثقة وتمنحك مكافآت أكبر، ومن المرجح أن يتسبب هذا فى حالة من التردد لك.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تشعر بالحاجة إلى التأكيد على هويتك وشخصيتك فى حدود العلاقات العاطفية، وستدرك متأخرًا أن الحدود الصحية هى فى الواقع علامة على وجود علاقة صحية ومزدهرة، وللمرة الأولى ستشعر بأنك واثق فى نفسك بما فيه الكفاية لوضع الحدود وستكون واضحًا جدًا حول ما لا تريد فى علاقتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

نهاية اليوم قد تكون صعبة بعض الشيء بالنسبة لك، ولكن مع بعض التمارين الروحية مثل اليوجا والتأمل يمكنك التغلب على كل العقبات التى تحول دون إصابتك بحالة صحية سيئة وإن واجهت بعض المشكلات احرص على أن تسرع لأقرب أخصائي.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

الحياة تضعك أمام اختيارين وحيدين وهما مؤلمين بالقدر نفسه، وكل ما تملكه الآن هو المفاضلة بين الخسارة التى يمكنك تحملها المترتبة على أى من الخيارين، فحاول أن تستمع إلى قلبك وسيساعدك فى العثور على طريقة للخروج.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 17/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. خلاف مع زميل لك فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، أبناء هذا البرج الذى يتمتعون ببعض الصفات أهمها القلب الصافِ والوفاء مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، إلا أنه يحتاج منك فى الفترة المقبلة بعض الاهتمام والحب وكذلك التقدير الذى يشعره بأنه مازال يحتفظ بمكانته لديك، كما أن اليوم سيكون رائع للحديث معه فى كل الأمور التى تزعجك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أزمة طارئة فى العمل بسبب خلاف مع أحد الزملاء، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية نتيجة للجهد الذى تبذله فى العمل، كذلك من الأفضل أن تكون هادئ فى التعامل مع كافة مشكلات العمل.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حاول أن تحصل على القسط الكافِ من الراحة الأسبوعية، حتى تقدر على استئناف عملك بشكل جيد، ومن الضرورى كذلك أن تفقد الكثير من وزنك حتى تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، ومن ثم عليك أن تستمع إلى نصائح المحيطين بك.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك

خدمة الآخرين دون مقابل، الوفاء، الصدق، أبرز السمات التى تميز أبناء برج الجدى، الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك لهم على الصعيد المهنى والعاطفى وكذلك الصحى..

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

العصبية قد تؤذى علاقتك بشريك الحياة، من الضرورى أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بالعلاقة، وتسعى لحل المشاكل التى تمر بها مع شريك الحياة، حتى تنعم بحياة هادئة معه.

الجدى على الصعيد المهنى ..

ربما أوضاعك فى العمل غير مستقرة فى الفترة الأخيرة، ولكن عليك الاستمرار وتحدى كل الظروف والمصاعب التى تقابلك، كما أنه من المفترض أن يصل إليك خبر سعيد عن العمل فى هذا اليوم.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

تبذل مجهود إضافى وهو ما سينعكس سلباً على صحتك، اتبع نظام غذائى صحى وكذلك أحصل على وقت كافِ للنوم والراحة حتى لا تخسر صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون بها الكثير من التغيرات على مستوى العائلة، كما أن أوضاعك فى العمل ستتحن كثيرًا عما كانت فى الماضى..

حظك اليوم برج العذراء 17

/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء

برج العذراء من الأبراج الترابية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والرقى فى التعامل مع الآخر كما يحمل أبنائه طابع الرقة فى تعاملاتهم اليومية بشكل كبير، وإليكم توقعات برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، فالفترة السابقة التى كنت تعانى منها الاحباط سوف تنتهى قريباً، كما سوف تنطلق مع الأهل والاصدقاء، فتفعل ذلك لمدة يوم أو نحو ذلك كحد أقصى.

العذراء على الصعيد العاطفى:

من المتوقع ان تخفف قليلاً من الضغط فاغتنم هذه الفرصة للراحلة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك الحياة، فسوف ترسم الراحة من الأمور المألوفة فتتمتع بأمسية هادئة فى المنزل مع شريك الحياة بدلاً من الخروج.

العذراء على الصعيد الصحى:

استعد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك فقد تنشأ بعض الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة فيمكنك الاستفادة من الطاقة الإيجابية وهذا هو أفضل وقت للحصول على مشروع بعيداً عن الأرض.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن قد تصادف شخص يأتى لانقاذ روحك من ذلك، ولا تبخل على تقديم النصيحة لغيرك كما لو كنت فى موضعه كما انك من الممكن ان تزور الأماكن المقدسة اليوم، ولكن النصف الثانى من اليوم يمر بسلاسة فيمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 17/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بالشباب ولكنه عصبى وله شخصية مزدوجة وهو أكثر الأبراج تقلباً، وإليكم توقعات برج الجوزاء اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

سوف تكون قادرً على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع منالفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.