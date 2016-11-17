حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك

خدمة الآخرين دون مقابل، الوفاء، الصدق، أبرز السمات التى تميز أبناء برج الجدى، الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك لهم على الصعيد المهنى والعاطفى وكذلك الصحى..

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

العصبية قد تؤذى علاقتك بشريك الحياة، من الضرورى أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بالعلاقة، وتسعى لحل المشاكل التى تمر بها مع شريك الحياة، حتى تنعم بحياة هادئة معه.

الجدى على الصعيد المهنى ..

ربما أوضاعك فى العمل غير مستقرة فى الفترة الأخيرة، ولكن عليك الاستمرار وتحدى كل الظروف والمصاعب التى تقابلك، كما أنه من المفترض أن يصل إليك خبر سعيد عن العمل فى هذا اليوم.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

تبذل مجهود إضافى وهو ما سينعكس سلباً على صحتك، اتبع نظام غذائى صحى وكذلك أحصل على وقت كافِ للنوم والراحة حتى لا تخسر صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون بها الكثير من التغيرات على مستوى العائلة، كما أن أوضاعك فى العمل ستتحن كثيرًا عما كانت فى الماضى..