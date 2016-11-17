أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك حظك اليوم برج الجدى ليوم الخميس 17/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك

>

خدمة الآخرين دون مقابل، الوفاء، الصدق، أبرز السمات التى تميز أبناء برج الجدى، الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك لهم على الصعيد المهنى والعاطفى وكذلك الصحى..

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

العصبية قد تؤذى علاقتك بشريك الحياة، من الضرورى أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بالعلاقة، وتسعى لحل المشاكل التى تمر بها مع شريك الحياة، حتى تنعم بحياة هادئة معه.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

ربما أوضاعك فى العمل غير مستقرة فى الفترة الأخيرة، ولكن عليك الاستمرار وتحدى كل الظروف والمصاعب التى تقابلك، كما أنه من المفترض أن يصل إليك خبر سعيد عن العمل فى هذا اليوم.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

تبذل مجهود إضافى وهو ما سينعكس سلباً على صحتك، اتبع نظام غذائى صحى وكذلك أحصل على وقت كافِ للنوم والراحة حتى لا تخسر صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون بها الكثير من التغيرات على مستوى العائلة، كما أن أوضاعك فى العمل ستتحن كثيرًا عما كانت فى الماضى..


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى