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بالصور.. أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

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بالصور.. أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون من تهالك أعمدة الإنارة بالصور.. أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

>الشرقية – إيمان مهنى

ناشد أهالى مركز ديرب نجم بالشرقية، مديرية الكهرباء بسرعة صيانة أعمدة الإنارة بالأخص بطريق قرية فرغان من ناحية مدخل شمبارة، حيث أنها متهالكة وتهدد حياه الأهالى بالخطر .

و قال أحد الأهالى و يدعى عصام حبيب ، لـ"اليوم السابع"، أن أعمدة الإنارة قبل مدخل شمبارة  بالتحديد بعد الكوبرى العلوى الجديد،  لم يتم صيانتها منذ فترة طويلة،  والصدأ أكل الاعمدة و قواعدها و أصبحت تمثل خطر داهم، لافتا إلى أنه هناك عمود إنارة في تلك المنطقة يمثل كارثة  كبيرة حيث انه متآكل من ناحية الكشاف وحامل الاسلاك و معرض للسقوط  فى أى لحظة خاصة حال هبوب رياح أو أمطار، والذي سيتسبب في ماس كهربائى قد يؤدي بحياة المواطنين في حاله صعقة أو وقوع حريق بسبب ذلك، مضيفا أن الأهالى تقدموا بشكاوى متعددة لصيانة الأعمدة و بالأخص  العمود المتآكل، دون اهتمام من أحد من المسئولين .

كان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقيةاصدر  ، تعليمات مشددة لمسئول  شركة الكهرباء بسرعة مراجعة أعمدة الإنارة و تغيير الأسلاك المكشوفة في كافة قري و مراكز المحافظة  لمنع الحوادث عند سقوط الأمطار .

 

 

 تهالك اعمدة الانارة في قري ديرب نجم

 

 

 


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