مستشار ترامب: هناك فرص لتغيرات إيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جيمس وولسي اليوم الأربعاء، أن هناك فرصًا لحدوث تغييرات إيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن «وولسي» في تصريحات لقناة«أر تي»، “لدى الخصوم السابقين، أو أشباه الخصوم، كالولايات المتحدة وروسيا، توجد إمكانية للتعاون في بعض المسائل، هناك فرص لتغييرات إيجابية”.

وسبق لوولسي أن شغل خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1995 منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي إيه» في عهد الرئيس بيل كلينتون، وهو يشغل الآن منصب مستشار ترامب.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، أول أمس الإثنين الماضي، أول اتصال هاتفي مع ترامب، هنأه خلاله بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، متمنياً له نجاحاً في تحقيق برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى استعداده لإقامة حوار الشراكة مع الإدارة الجديدة.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات خلال حملته الانتخابية إلى اعتزامه تحسين العلاقات مع روسيا.