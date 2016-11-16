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أسامة عرابى: لاعبو التعدين لم يمتلكوا خبرة الدورى الممتاز حتى الآن

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أسامة عرابى: لاعبو التعدين لم يمتلكوا خبرة الدورى الممتاز حتى الآن أسامة عرابى: لاعبو التعدين لم يمتلكوا خبرة الدورى الممتاز حتى الآن

>كتب محمد محمود

أكد أسامة عرابى المدير الفنى لنادى النصر للتعدين أن الفريق ظهر بشكل مقبول أمام بتروجت فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد أسوان ضمن الجولة التاسعة من عمر الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وأشار عرابى فى تصريحاته لقناةon sport  أن الفريق به لاعبين تكافح للظهور بشكل متميز ، لكن لم يمتلكوا خبره الدورى الممتاز حتى الآن مشيراً أن فترة الإعداد كانت قصيرة.

وأضاف عربى أنه يحتاج الى وقت اضافى ودعم لبعض المراكز والتى ستغير فى شكل والأداء الفنى للفريق .

 


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