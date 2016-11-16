النيابة تأمر بحبس 10 من عناصر الحراك المسلح "حسم" التابع للإخوان

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 32 متهما من أعضاء حركة "حسم"، وقالت تحريات الأمن الوطنى، إن 3 متهمين رصدوا خط سير مفتى الجمهورية السابق وطاقم حراسته فى مدينة أكتوبر، ودرسوا خرائط إلكترونية للموقع، واستقروا على اختيار التوقيت الأفضل لهم فى أثناء خروجه من منزله متوجها إلى المسجد القريب لأداء صلاة الجمعة 5 أغسطس الماضى.

وأضافت التحريات أن 6 متهمين من المقيمين فى دمياط، رصدوا نادى الشرطة فى المدينة على مدى 4 أيام ليلا، حتى يصعب رصدهم من أفراد الحراسة، وصنعوا عبوتين ناسفتين وزرعهما على الطريق بين مديرية الرى ومبنى الرقابة الإدارية ونادى الشرطة، وعقب الإبلاغ عن العبوتين وحضور رجال المفرقعات، حاولوا تفجيرهما باستخدام خطى تليفون محمول متصلين بالعبوتين، فانفجرت واحدة فقط، وأصابت ثلاثة من عناصر الشرطة.

كان موقع إلكترونى حمل اسم "حركة حسم" أعلن تأسيس الحركة فى 16 يوليو الماضى لتنفيذ ما وصفه عناصرها بـ"القصاص"، وتبنت الحركة عدة عمليات منها اغتيال رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، ومحاولة اغتيال مفتى الجمهورية الأسبق، واغتيال أمين شرطة بالجيزة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، واغتيال أمين شرطة فى المحمودية بالبحيرة.