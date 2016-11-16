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بالصور..صرف 20 ألف جنيه لأسر شهيدي الجيش ببني سويف‎

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جانب من تسليم المبالغ لوالدى الشهيدان

جانب من تسليم المبالغ لوالدى الشهيدان

 

استقبل االمهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم، أسرتي الشهيدين، مجند محمد عبدالعليم عطا محمود، أبن قرية بني سليمان، مركز بني سويف، و المجند عمرو فتحي عبدالغني أحمد، أبن قرية بني قاسم، مركز ببا، واللذين استشهدا في أكتوبر الماضي، خلال العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بسيناء.

وسلًم المحافظ، مبلغ قدره عشرين ألف جنيهًا، بواقع 10 آلاف جنيه لوالد كل شهيد، للمساعدة على مواجهة أعباء الحياة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لهما، والدعاء بأن يتغمد الله الشهيدين بواسع رحمته، ويمًن عليهما بنعمة الصبروالسلوان، واستمع المحافظ إلى مطالب أسر الشهيدين واحتياجاتهما، ووعد بتلبيتها ،مؤكدًا، أن بابه مفتوح لهم في أي وقت، وأن الدولة لم و لن تنسى لشهدائنا تضحياتهم في سبيل وطنهم.

ويذكر أن المحافظ، قد قام في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي، بالمشاركة في تشييع الجنازة العسكرية للشهيدين، والتي خرجت من مسجد عمر بن عبدالعزيز، بحضور القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

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