أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أوباما يصل برلين في جولته الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

Google+ Print
أوباما يصل برلين في جولته الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض أوباما يصل برلين في جولته الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

أوباما

وصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، إلى العاصمة الألمانية برلين قادمًا من آثينا، المحطة الثانية من جولته الرسمية الأخيرة بصفته رئيسا للولايات المتحدة والتي تشمل أيضا بيرو، قبيل مغادرته البيت الأبيض.

ويجري الرئيس أوباما مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار المسئولين بهدف طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد تولي دونالد الحكم في بلاده.

وخلال هذا التوقف في برلين، سيلتقي الرئيس أوباما أيضًا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك رئيس الإيطالي ماتيو رينزي.

ويفترض أن تختتم جولة أوباما في نهاية الأسبوع في بيرو حيث يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا – المحيط الهادئ «أبيك» الذي ينوي أن يلتقي خلاله الرئيس الصيني شي جين بينج.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية