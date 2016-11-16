أوباما يصل برلين في جولته الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض

وصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، إلى العاصمة الألمانية برلين قادمًا من آثينا، المحطة الثانية من جولته الرسمية الأخيرة بصفته رئيسا للولايات المتحدة والتي تشمل أيضا بيرو، قبيل مغادرته البيت الأبيض.

ويجري الرئيس أوباما مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار المسئولين بهدف طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الحكم في بلاده.

وخلال هذا التوقف في برلين، سيلتقي الرئيس أوباما أيضًا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي.

ويفترض أن تختتم جولة أوباما في نهاية الأسبوع في بيرو حيث يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا – المحيط الهادئ «أبيك» الذي ينوي أن يلتقي خلاله الرئيس الصيني شي جين بينج.

أ ش أ