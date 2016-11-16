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مراكز الغسيل الكلوي بالفيوم تطالب برفع سعر الجلسة إلى 300 جنيه بدلًا من 140

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أرشيفية

أرشيفية

قدم عدد من أصحاب ومديري مراكز غسيل الكلى بمحافظة الفيوم، طلبا إلى المحافظ جمال سامي، للمطالبة برفع قيمة جلسة الغسيل المدفوعة من التأمين الصحي، أو على نفقة الدولة، إلى 250 جنيه أو 300، بدلًا من 140 جنيه.

وأشار مقدموا الطلب إلى أنهم يعانون من ارتفاع أسعار المسلتزمات الخاصة بجلسة الغسيل الكلوي، بسبب ارتفاع ، مطالبين المحافظ برفع طلبهم إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة.

ولفت نص القرار الذي تقدموا به إلى المحافظ إلى أنهم يعانون من غلاء سعر محاليل الملح والجلوكوز، وأن المريض يحتاج إلى عبوتين أو ثلاثة في الجلسة الواحدة، حيث وصل سعر العبوة إلى 20 جنيهًا في السوق السوداء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفلاتر والوصلات وقطع غيار الماكينات ومستلزمات محطة كعالجة المياه بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه.

وأوضح مسئولوا وحدات الغسيل الكلوي إلى أن تكلفة الجلسة الواحدة للمريض تكلف من 215 إلى 235، منوهين أن بعضهم سيتجه إلى غلق المراكز مؤقتًا وسيتجهوا إلى تحويل المرضى لعدم قدرتهم على تقديم الخدمة بتلك الأسعار.

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