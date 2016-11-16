كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2016 والتى جاء فى مقدمتها الجبلاية تحدد يومى 21 و22 نوفمبر لمباريات التمهيدى الثالث بكأس مصر، وإسرائيل تحضر انتخابات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين فى مصر.

الجبلاية تحدد يومى 21 و22 نوفمبر لمباريات التمهيدى الثالث بكأس

حددت لجنة كأس مصر برئاسة عامر حسين، يومىّ 21 و22 نوفمبر الجارى لإقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر.

إسرائيل تحضر انتخابات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين فى مصر

يحضر مندوب عن إسرائيل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية اللاعبين المحترفين بالاتحاد الدولى "فيفبرو" العام المقبل فى مصر.

وزير الرياضة يوجه رسالة للشباب بعد فوز الفراعنة على غانا

وجه المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى الشباب المصرى بعد فوز المنتخب الوطنى على نظيره الغانى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب.

طائرة خاصة تنقل الفراعنة إلى أوغندا

وافق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على طلب اتحاد الكرة وجهاز المنتخب، بالتعاقد على طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى أوغندا لخوض مباراة الجولة الثالثة بتصفيات المونديال، والمقرر لها يوم 28 أغسطس 2017.

جلسة بين أبو ريدة ولهيطة لمناقشة وديات الفراعنة قبل الكان

يعقد إيهاب لهيطة مدير المنتخب جلسة مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لمناقشة كل العروض التى تلقاها الفراعنة لخوض مباريات ودية قبل أمم أفريقيا بالجابون 2017.

وتلقى الفراعنة مؤخرًا أكثر من عرض على رأسها تونس بجانب عرض إقامة مباراة ودية مع منتخب كاتالونيا ونجوم برشلونة الإسبانى.

اجتماع بين الإسماعيلى وعزام لمناقشة تداعيات هروب بناهينى

عقد محمد الكلية أمين صندوق نادى الإسماعيلى، والمشرف العام على الشئون المالية والقانونية، جلسة مع نصر عزام محامى النادى بالقضايا الدولية فى حضور ماهر إسماعيل رئيس الشئون المالية.

متعب يثور على البدرى فى مران الأهلي بسبب استبعاده من التقسيمة

عبر عماد متعب، مهاجم الأهلى عن غضبه الشديد خلال مران الفريق عندما استبعده حسام البدرى المدير الفنى من التقسيمة التى خاضها الفريق عقب عملية الإحماء فى مران اليوم.

وفوجئ متعب باستبعاد البدرى له من التقسيمة رغم عدم معاناته من أية آلام أو إصابات بل إنه ظهر بشكل جيد خلال تدريبات الإطالات.

وزارة الرياضة تلغى سفر بعثتى "الترايثلون والبلياردو" ترشيدا للنفقات

ألغت وزارة الشباب والرياضة سفر بعثتى اتحاد الترايثلون المشارك فى البطولة العربية بالأردن خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى إلغاء سفر بعثة اتحاد البلياردو إلى قطر للمشاركة فى بطولة العالم للسنوكر خلال الفترة من 17 إلى 30 من نفس الشهر.

الإصابة تحرم دجلة من خدمات الحضرى أمام سموحة

يغيب عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة، عن مباراة فريقه أمام سموحة، المحدد لها غدًا الخميس، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب الإصابة.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بيليات هداف صن داونز

فتح نادى الزمالك باب المفاوضات مع خاما بيليات هداف نادى صن داونز الجنوب أفريقى خلال الساعات القليلة الماضية.

بدأت مفاوضات الزمالك مع بيليات نهاية شهر أكتوبر الماضى عن طريق أمير مرتضى منصور نجل رئيس النادى الذى تحدث مع اللاعب حول اهتمام القلعة البيضاء بضمه ليؤكد بيليات ترحيبه باللعب للزمالك لكنه طلب الدخول فى مفاوضات رسمية مع ناديه لارتباطه بعقد رسمى.

اتحاد الكرة يستعد لطرح مزايدة حقوق بث مباريات كأس مصر

يستعد اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، لطرح مزايدة بيع حقوق بث مباريات كأس مصر موسم 2016 -2017 بداية من دور الـ32 والذى من المقرر إقامته فى ديسمبر المقبل.

الشوربجى يهزم الألمانى روسنر ويصعد لنصف نهائى بطولة قطر للإسكواش

تأهل محمد الشوربجى المصنف الأول عالميًا إلى الدور نصف النهائى لبطولة قطر الدولية للإسكواش بعد تخطيه الألمانى سيمون روسنر بنتيجة 3 /2 ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة البالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار والمقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة.