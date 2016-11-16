وزير الرياضة يتحدث عن عودة الجماهير والقانون الجديد مع أعضاء نادى روتارى

كتب رامى ناجى

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء نادى روتارى 6 أكتوبر برئاسة مايسة زيدان بمشاركة مجموعة من أعضاء أندية الروتارية لمناقشة عدد من الملفات فى لقاء حوارى مفتوح.

وبدأ اللقاء بالحديث حول نتائج مؤتمر الحوار الوطنى للشباب الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فضلاً عن الحديث حول اللقاء الحوارى الذى ستعقده وزارة الشباب يوم الاثنين المقبل ضمن سلسلة لقاءات من الحوار المجتمعى لترسيخ القيم والأخلاق داخل المجتمع وتجديد الخطاب الدينى تنفيذًا للتوصية التى أعلنها الرئيس فى ختام المؤتمر الوطنى للشباب.

وتطرق الوزير فى حديثه إلى قانون الرياضة الجديد والفلسفة التى يعتمد عليها المتمثلة فى منح الجمعيات العمومية فى الاتحادات والهيئات الرياضية كل الحق فى تحديد كل الأمور المتعلقة بها، ووضع آلية للتحكيم الرياضى، والسماح للأندية باستثمار أموالها، كما ناقش اللقاء ملف حضور جماهير الكرة المصرية لمباريات الدورى العام.

وفى مداخلة له، طالب أحد أعضاء الروتارى بوضع بتفعيل التعاون بين الأندية الروتارية ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص مشاركة الشباب فى برامج التبادلات الشبابية التى تقدمها تلك الأندية الهادفة إلى تقديم المشاريع الخدمية داخل الأماكن الأكثر احتياجًا بالمجتمع.