أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

وزير الرياضة يتحدث عن عودة الجماهير والقانون الجديد مع أعضاء نادى روتارى

Google+ Print
وزير الرياضة يتحدث عن عودة الجماهير والقانون الجديد مع أعضاء نادى روتارى وزير الرياضة يتحدث عن عودة الجماهير والقانون الجديد مع أعضاء نادى روتارى

>كتب رامى ناجى

 

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء نادى روتارى 6 أكتوبر برئاسة مايسة زيدان بمشاركة مجموعة من أعضاء أندية الروتارية لمناقشة عدد من الملفات فى لقاء حوارى مفتوح. 

 

وبدأ اللقاء بالحديث حول نتائج مؤتمر الحوار الوطنى للشباب الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فضلاً عن الحديث حول اللقاء الحوارى الذى ستعقده وزارة الشباب يوم الاثنين المقبل ضمن سلسلة لقاءات من الحوار المجتمعى لترسيخ القيم والأخلاق داخل المجتمع وتجديد الخطاب الدينى تنفيذًا للتوصية التى أعلنها الرئيس فى ختام المؤتمر الوطنى للشباب.

 

وتطرق الوزير فى حديثه إلى قانون الرياضة الجديد والفلسفة التى يعتمد عليها المتمثلة فى منح الجمعيات العمومية فى الاتحادات والهيئات الرياضية كل الحق فى تحديد كل الأمور المتعلقة بها، ووضع آلية للتحكيم الرياضى، والسماح للأندية باستثمار أموالها، كما ناقش اللقاء ملف حضور جماهير الكرة المصرية لمباريات الدورى العام. 

 

وفى مداخلة له، طالب أحد أعضاء الروتارى بوضع بتفعيل التعاون بين الأندية الروتارية ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص مشاركة الشباب فى برامج التبادلات الشبابية التى تقدمها تلك الأندية الهادفة إلى تقديم المشاريع الخدمية داخل الأماكن الأكثر احتياجًا بالمجتمع.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365