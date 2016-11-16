أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 16 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة مباراة المصرى غدًا الخميس وجلسة بين مسئولى الإسماعيلى ونصر عزام المستشار القانونى للنادى لتجهيز ملف شكوى بناهيني في الفيفا.

عقد محمد الكلية أمين صندوق نادى الإسماعيلى، والمشرف العام على الشئون المالية والقانونية، جلسة مع نصر عزام محامى النادى بالقضايا الدولية فى حضور ماهر إسماعيل رئيس الشئون المالية، ومحمد إسماعيل المدير المالى وأحمد إمام المحامى بالإدارة القانونية .

اختارت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى حكام مباريات غدٍ الخميس فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى الممتاز فى نسختة الـ58 وجاءت الاختيارات كالتالى.

يجهز مسئولو الإسماعيلى دفوع جديدة لإرفاقها مع الشكوى المقدمة ضد الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش والذى هرب عن صفوف الفريق خلال فترة توقف الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى فى مباراة غانا.

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر قائمة فريقه التى ستواجه المصرى غدا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام، والتى شهدت دخول الثنائى وليد عطية الوافد حديثا من المنصورة وأحمد هانى لأول مرة منذ بداية الموسم.

يستعد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للقيام بمذبحة في صفوف الدراويش بنهاية الموسم الجديد من أجل الإطاحة باللاعبين الذين لا يقدمون المستوى المرضى، والذي يليق بروح القميص الأصفر وطموحات جماهير الدراويش في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما وعد مجلس الإدارة الجماهير ببناء فريق قوي في الموسم القادم قادر علي تحقيق الألقاب والمنافسة علي العودة للبطولات الأفريقية.