3 فرق في دوري كرة السلة الأمريكي تقاطع فنادق ترامب

أعلنت 3 فرق فى دورى كرة السلة الأمريكى «NBA» عن مقاطعتها للفنادق التى يملكها الرئيس الأمريكى المنتخب حديثًا دونالد ترامب، أثناء سفرها لخوض المباريات فى ولايتى نيويورك أو شيكاغو.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن فرق ميلووكى باكز، ممفيس جريزيليس ودالاس مافيريكس، أعلنت أنها لن تقيم مطلقًا فى أى من الفنادق التى يملكها ترامب المثير للجدل، بعدما أصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، حتى تنأى بنفسها عن الدخول في أي أزمات سياسية.

وتأتى هذه الخطوة نظرًا لأن مارك لاسرى مالك “باكز”، ومارك كوبان رئيس “دالاس مافيريكس”، كانا من أشد مؤيدى المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، والتى خسرت سباق الانتخابات الرئاسية، وفشلت فى العودة للبيت الأبيض من جديد، بعدما أقامت فيه من قبل مع زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وجاء فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة ليعصف بكرة السلة الأمريكية، بعدما أبدى عدد من المدربين واللاعبين غضبهم الشديد من فوزه بالانتخابات، وقال فان جوندى مدرب ديترويت بيستونز: “ترامب عنصرى جدًا.. هذا شىء مقلق”.