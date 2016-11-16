نشرة ONA| الساحر على ماسبيرو FM.. شريف مدكور وفرح علي في ضيافة «إعلام حلوان».. أديب يدعم مستشفى أبو الريش

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يحل محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، ضيفًا على برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق،على «DMC SPORT».. للمزيد

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج «شارع شريف»، على شاشة «CBC سفرة»، والإعلامية فرح علي مقدمة النشرة الرياضية على النهار اليوم.. للمزيد

تواصل إذاعة «التراث ماسبيرو F.M» إذاعة مسلسل «الدنيا على جناح يمامة»، في العاشرة صباحًا يوميًا، بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وتشاركه البطولة الفنانة نجلاء فتحي.. للمزيد

يطل اليوم ، الإعلامي عمرو أديب، فى تمام التاسعة والنصف على شاشة ON.E، وكان أديب فى حلقة أمس، قد أعلن استمرار حملة دعم مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.. للمزيد