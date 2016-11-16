أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فحص 11 إفريقيا بمطار القاهرة للاشتباه في إصابتهم بالملاريا

Google+ Print
فحص 11 إفريقيا بمطار القاهرة للاشتباه في إصابتهم بالملاريا فحص 11 إفريقيا بمطار القاهرة للاشتباه في إصابتهم بالملاريا

 

مطار القاهرة الدولي

قال الدكتور مدحت قنديل مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي أعلنت مساء اليوم حالة الطوارئ القصوى، وذلك لفحص ركاب رحلة للطيران رقم 860 القادمة من جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد بلاغ قائدها بوجود حالات مرضية وسط الركاب مصابة بمرض الملاريا.

وأضاف قنديل أنه تم سحب الطائرة على موقع 323، وبدأ الفريق الطبي بفحص ركاب الطائرة وعددهم 91 راكبًا بشكل دقيق، حيث تم الاشتباه في إصابة 11 راكبًا بمرض الملاريا، حيث تبين أن حرارتهم مرتفعة، وتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية مع الركاب ، حيث يجري حاليًا متابعتهم وفحصهم طبيًا للتأكد من انتقال المرض إليهم لاتخاذ اللازم.

يذكر أن الملاريا هو أحد الأمراض الشائعة في المناطق الاستوائية، وينتشر في أكثر من 91 دولة مختلفة، ويصيب قرابة 300 مليون شخص في العالم في كل سنة، وتتعدى حالات الوفاة من هذا المرض ما يقارب مليون حالة سنويًا أغلبهم من الأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر