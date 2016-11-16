فحص 11 إفريقيا بمطار القاهرة للاشتباه في إصابتهم بالملاريا

قال الدكتور مدحت قنديل مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي أعلنت مساء اليوم حالة الطوارئ القصوى، وذلك لفحص ركاب رحلة مصر للطيران رقم 860 القادمة من جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد بلاغ قائدها بوجود حالات مرضية وسط الركاب مصابة بمرض الملاريا.

وأضاف قنديل أنه تم سحب الطائرة على موقع 323، وبدأ الفريق الطبي بفحص ركاب الطائرة وعددهم 91 راكبًا بشكل دقيق، حيث تم الاشتباه في إصابة 11 راكبًا بمرض الملاريا، حيث تبين أن حرارتهم مرتفعة، وتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية مع الركاب ، حيث يجري حاليًا متابعتهم وفحصهم طبيًا للتأكد من انتقال المرض إليهم لاتخاذ اللازم.

يذكر أن الملاريا هو أحد الأمراض الشائعة في المناطق الاستوائية، وينتشر في أكثر من 91 دولة مختلفة، ويصيب قرابة 300 مليون شخص في العالم في كل سنة، وتتعدى حالات الوفاة من هذا المرض ما يقارب مليون حالة سنويًا أغلبهم من الأطفال.