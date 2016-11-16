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عمرو دياب يهرب من وسائل الإعلام في عزاء «الساحر»

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عمرو دياب يهرب من وسائل الإعلام في عزاء «الساحر» عمرو دياب يهرب من وسائل الإعلام في عزاء «الساحر»

نجلا الساحر محمود عبد العزيز

حرص الفنان ، على حضور عزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي أقفيم مساء اليوم الأربعاء، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

ودخل الهضبة عمرو دياب الى المسجد مسرعًا، وابتعد عن عدسات المصورين والصحفيين، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل .

كما شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الراحل وعلى رأسهم عادل إمام ومحمد منير وأحمد اسلقا ومحمد رمضان، والنجمات دلال عبد العزيز وميرفت أمين ونهلة سلامة.

وتوفي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مساء السبت الماضي، داخل مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

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