أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 16/11/2016.. ثورة متعب

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

أرسل النادى الأهلي خطابًا للمنظمة الدولية للمنشطات "وادا" يستعجل فيه قرارها النهائى بخصوص إيجاز منح عمرو جمال مهاجم الفريق دواء حساسية يحتوى على نسبة 5% من المواد المحظورة، والتى تندرج تحت بند المنشطات، خاصة أنه لا يوجد أى بدائل لهذا الدواء، وذلك بعد إجرائه جراحة فى الجيوب الأنفية مؤخرًا.

طالب وكيل أعمال صبرى رحيل لاعب الأهلي والزمالك السابق، بوقف قيد القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير المقبل، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة من الفريق الأبيض والتى تبلغ 227 ألف جنيه.

قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن حالة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق لا تدعو للقلق، وأن اللاعب يؤدى برنامجه التأهيلى بصورة مرضية ويتماثل سريعا للشفاء وخاض مرانا بدنيا قويا أمس الثلاثاء، ولم يشكو من أى آلام وهى إشارة طيبة لقرب تعافيه وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

استعان الجهاز الطبى للأهلي بالأجهزة الطبية الحديثة، التى تم استقدامها مؤخرًا من أجل علاج حسام غالى قائد الفريق، الذى يُعانى من شد فى العضلة الخلفية.

قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن نادية يبحث المشاركة فى دورة ودية تُقام فى الإمارات خلال شهر يناير المقبل، موضحاً أن هذا الأمر سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة وفقاً لعدة ظروف.

عبر عماد متعب، مهاجم الأهلى عن غضبه الشديد خلال مران الفريق عندما استبعده حسام البدرى المدير الفنى من التقسيمة التى خاضها الفريق عقب عملية الإحماء فى مران اليوم.