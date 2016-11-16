غدًا..استئناف خصم «ناعوت» على حبسه في إهانة القضاء

تنظر محكمة مستأنف السيدة زينب، غدًا، الاستئناف المقدم من محمد عفيفي “خصم” فاطمة ناعوت في دعوى ازدراء الأديان على حبسه بتهمة إهانة القضاء.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب، قضت بحبس المحامي محمد عفيفي، ومقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، عن التهمة الأولى بإهانة السلطة القضائية وغرامة 20 ألف جنيه، عن التهمتين الثانية والثالثة بالسب والقذف وكفالة 1000 جنيه.

وكانت نيابة السيدة زينب، قد أمرت بإخلاء سبيل عفيفي بضمان وظيفته، في يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار خالد جمال الدين، أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

و كان المستشار خالد جمال الدين أبو بكر، أمر بالتحفظ على عفيفي، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية، أثناء مرافعته بإحدى جلسات قضية ازدراء الدين الإسلامي، والتي أقامها المحامي ضد الكاتبة الصحفية، فيما واجهه رئيس الجلسة ببعض منشوراته على فيس بوك، واتهمه بإهانة القضاة ووزير العدل.