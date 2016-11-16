وفاة الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الآثريين المصريين

توفى عالم الآثار الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الاثريين المصريين ورئيس هيئة الآثار المصرية أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 73 عاما .

الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ اللغة المصرية القديمة والأثار المصرية القديمة جامعة القاهرة ولد فى أول يوليو عام 1943 فى قرية الرملة مركز بنها محافظة القليوبية حصل على ليسانس فى الآثار من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1963 وماجستير فى الآثار من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1966 ودكتوراه فى الآثار من جامعة ليدن هولندا عام 1974.

وتدرج الراحل فى المناصب حيث تم تعيينه معيدا بقسم الآثار كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1963 ثم مدرس مساعد (1967 – 1974) وأستاذ مساعد قسم الآثار المصرية ( 1980 – 1986) وأستاذ بقسم الآثار المصرية عام 1986 ووكيل كلية الآثار جامعة القاهرة (1988 – 1993) و رئيس قسم الآثار المصرية كلية الآثار جامعة القاهرة حتى شغل منصب رئيس هيئة الاثار المصرية فى الفترة من 1993- 1996 .

وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق بدرجة “ضابط” من فرنسا 1998 ووسام الاستحقاق بدرجة “ق`ائ`د” إيطاليا 2000, وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 2002 وميدالية جامعة ليدن هولندا 1995 وميدالية جامعة وارسو (بولندا) 2007 ووسام الشرف من متحف “ماينز” بألمانيا عام 2002 والميدالية الذهبية للوحدة اليمنية- اليمن عام 2005 والميدالية الذهبية لصنعاء عاصمة الثقافة العربية عام 2004 وجائزة جامعة القاهرة التقديرية عام 1998 وجائزة التميز العلمى من جامعة القاهرة عام 2007 وله العديد من المؤلفات والكتب العلمية المميزة العربية والأجنبية.

أ ش أ