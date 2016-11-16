الحكومة تعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير وتستبعد 5وزراء

وافق مجلس الوزراء على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث يكون برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والرى، والاسكان، والتنمية المحلية، بالاضافة إلى ممثلين عن وزارتى الدفاع والمالية، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس ادارة الفتوى لوزارة الزراعة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات اراضى الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس قطاع استصلاح الاراضى بوزارة الزراعة.

يذكر أن مجلس ادارة الهيئة كان يضم في عضويته وزراء العدل والسياحه والتخطيط والبيئة والاستثمار بجانب الوزراء الحاليين .